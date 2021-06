São Paulo fecha com novo patrocinador para os times masculino e feminino

A logomarca da empresa também pôde ser vista nos uniformes do time masculino de basquete durante a final da NBB – Novo Basquete Brasil, competição brasileira da modalidade, ocorrida em 27/05

Rubens Chiri/saopaulofc - 10/04/2021 Benítez durante partida do São Paulo pelo Campeonato Paulista



O São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira, 11, que acertou com um novo patrocinador. Trata-se da ABC da Construção, rede varejista de materiais de acabamento para construção, em acordo que prevê a exposição da marca da empresa na parte de trás do calção do futebol masculino e nas mangas do futebol feminino até janeiro de 2023. Vale lembrar que a logomarca também pôde ser vista nos uniformes do time masculino de basquete durante a final da NBB – Novo Basquete Brasil, competição brasileira da modalidade, ocorrida em 27/05. “A chegada da ABC da Construção reforça o momento do São Paulo, mais moderno e com novas histórias sendo escritas. O novo patrocinador investirá em duas modalidades, e é um parceiro estratégico, que abre portas para um novo segmento dentro do esporte”, disse Eduardo Toni, Diretor de Marketing do Tricolor.