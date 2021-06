Daniel Alves e Benítez treinam e se aproximam de retorno no São Paulo 

A dupla está fora de combate desde o dia 20 de maio, na primeira final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, no Allianz Parque

Erico Leonan / saopaulofc Daniel Alves e Benítez treinando no São Paulo



O São Paulo informou na tarde desta quinta-feira, 10, que Daniel Alves e Martín Benítez estão recuperados de lesões e realizaram atividades no CT da Barra Funda com o acompanhamento do fisioterapeuta Betinho. Desta forma, aumenta a expectativa do retorno da dupla, que está fora de combate desde o dia 20 de maio, na primeira final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O lateral direito sofreu um trauma no joelho daquela partida, enquanto o meio-campista argentino teve um estiramento na coxa esquerda.

Daniel Alves e Benítez foram baixas no time de Hernán Crespo na grande decisão do Paulistão, que tirou o clube da fila de oito anos, além das vitórias diante de Sporting Cristal (PER) e 4 de Julho, das derrotas para o time do Piauí e Atlético-GO e do empate com o Fluminense. Agora, a tendência é que eles ainda não voltem no confronto diante do Atlético-MG, marcado para o domingo, 13, no Mineirão, pela terceira rodada do Brasileirão. A ideia é contar com os dois na quarta-feira, 16, contra a Chapecoense, no Morumbi, também pelo campeonato nacional.