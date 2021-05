Libertadores: Santos, Flu e Inter brigam por classificação na rodada final; confira

Veja o que está em jogo para os brasileiros na última rodada da fase de grupos do principal torneio entre clubes da América do Sul

EFE/Javier Mamani O Santos perdeu para o The Strongest na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América



Santos, Fluminense e Internacional são os brasileiros que ainda lutam por vagas nas oitavas de final da Copa Libertadores da América na última rodada da fase grupos, que inicia-se nesta terça-feira, 25. Já classificados, São Paulo e Flamengo vão a campo com a intenção de terminar a fase na primeira posição de suas respectivas chaves. Já Palmeiras e Atlético-MG, os outros times que representam o Brasil na principal competição da América do Sul, vão apenas cumprir tabela, já que estão garantidos na liderança dos grupos. Abaixo, a Jovem Pan mostra o que está em jogo na rodada derradeira do torneio.

Entre os brasileiros que sonham com a classificação, o Santos é quem tem a situação mais complicada. Além de precisar vencer o Barcelona (EQU), em Guayaquil, nesta quarta-feira, 26, a equipe de Fernando Diniz também terá que torcer para um tropeço do Boca Juniors diante do The Strongest (BOL), em plena La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. O Fluminense, por sua vez, também tem uma tarefa complicada, mas depende apenas de suas forças para avançar no Grupo D. Na segunda posição com 8 pontos, o Tricolor tem que ganhar do líder River Plate (ARG), em pleno Monumental de Nuñez, nesta terça. Caso não consiga o triunfo, os cariocas vão ter que “secar” o Junior Barranquilla (COL), que encara no mesmo horário o Santa Fé, também da Colômbia, fora de casa. Por fim, o Internacional é quem tem a situação mais favorável: na primeira posição do Grupo B, o Colorado necessita apenas de um empate contra o Always Ready (BOL), no Beira-Rio, nesta quarta, para ir ao mata-mata.

Já entre os classificados, o São Paulo precisa de um “milagre” para recuperar a primeira posição do Grupo E. O Tricolor paulista terá que ganhar do Sporting Cristal (PER), nesta terça-feira, no Morumbi, e torcer para que o líder Racing (ARG) perca para o Rentistas (URU), no El Cilindro, em Buenos Aires, algo bastante improvável. O Flamengo, no entanto, tem duelo direto com o Vélez Sársfield (ARG), no Maracanã, na quinta-feira, 27. Se ao menos empatar, a trupe de Rogério Ceni assegura a primeira posição. Cumprindo tabela, também na quinta, o Palmeiras recebe o Universitário (PER), enquanto o Atlético-MG pega o La Guaira (VEN), nesta terça, no Mineirão.