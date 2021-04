São Paulo garante status de cabeça de chave na Libertadores após eliminação do Peñarol

Time de Hernán Crespo está confirmado no pote 1 do sorteio do campeonato ao lado de outros dois brasileiros: Flamengo e Palmeiras

Reprodução O sorteio das chaves está marcado para o dia 9 de abril



Na definição do último classificado do Uruguai, o Rentistas avançou à final do Campeonato Uruguaio, se garantindo e deixando o tradicional Peñarol fora da Copa Libertadores, o que garantiu ao São Paulo a presença no pote 1 no sorteio das chaves, marcado para o dia 9 de abril. O Rentistas vai disputar a Libertadores pela primeira vez na história após eliminar o Liverpool nos pênaltis. O Peñarol torcia pela queda do novato na semifinal do Uruguaio para se garantir. Sem o Peñarol, o São Paulo está confirmado como cabeça de chave ao lado de outros dois brasileiros: Flamengo e Palmeiras. Os outros cinco times no pote 1 são os tradicionais rivais: os argentinos Boca Juniors e River Plate, os paraguaios Cerro Porteño e Olímpia e o uruguaio Nacional. A definição dos cabeças de chave é de acordo com o ranking da Conmebol.

O pote 2 conta com outros dois brasileiros. Atlético-MG e Internacional estão ao lado dos argentinos Defensa y Justicia e Racing, da chilena Universidad Católica, do colombiano Independiente Santa Fé e dos equatorianos LDU e Barcelona de Guayaquil. O Fluminense integra o pote 3. Nele, ainda temos Argentinos Juniors e Vélez Sarsfield, ambos da Argentina, The Strongest, da Bolívia, América de Cali, da Colômbia, os peruanos Sporting Cristal e Universitario, além do Deportivo Táchira, da Venezuela. Por fim, o pote 4 já conta com Always Ready, da Bolívia, Unión La Calera, do Chile, Rentistas, do Uruguai e Deportivo La Guaíra, da Venezuela. Os outros quatro times vêm da fase prévia, nos confrontos: Santos x San Lorenzo, Grêmio x Independiente del Valle, Atlético Nacional x Libertad e Junior Barranquilla x Bolívar. Os ganhadores se garantem. Pelo regulamento do sorteio, equipes do mesmo país não podem cair na mesma chave, exceção dos times que saiam justamente da fase prévia. Portanto, apenas Santos e Grêmio poderiam cair em grupo com outro brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo