Flamengo vence Bangu por 3 a 0 e segue em primeiro no Campeonato Carioca

Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel marcaram os gols da vitória do rubro-negro que teve como destaque o meia Diego, com duas assistências

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo venceu o Bangu com tranquilidade pela Taça Guanabara



O Flamengo continua sua caminhada pelo título da Taça Guanabara. Na noite desta quarta-feira, 31, a equipe recebeu o Bangu no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para a disputa da 7ª rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca e venceu por 2 a 0, gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel. A vitória deixa o rubro-negro em primeiro na tabela com 16 pontos, já o Bangu permanece em 11º lugar. O primeiro gol do jogo só saiu nos acréscimos do primeiro tempo quando Diego cruzou e Bruno Henrique apareceu para cabecear. No segundo tempo, aos 20 minutos, Diego deu outra assistência, desta vez para Arrascaeta que driblou o marcador e fez um belo gol de fora da área. Já nos minutos finais da partida, Gabriel recebeu de Vitinho e chutou no ângulo do goleiro do Bangu, decretando a vitória por 3 a 0.

Ainda hoje, o Botafogo ficou no empate em 1 a 1 com o Madureira e o Macaé perdeu do Nova Iguaçu por 3 a 1. Ontem, Vasco e Fluminense fizeram o clássico da rodada e empataram por 1 a 1. Nesta quinta-feira, 1º, ainda terão dois jogos que fecham a rodada: Resende x Portuguesa-RJ e Volta Redonda x Boa Vista. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Madureira na segunda-feira, 05, às 21h (horário de Brasília). O Bangu joga contra o Vasco no sábado, dia 03, às 21h05.