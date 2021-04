Após ‘susto’ diante do RB Bragantino, Luciano melhora e gera alívio no São Paulo 

São-paulinos ficaram preocupados com o atacante, que sentiu dor na coxa durante uma arrancada no último lance do jogo congra o Bragantino, desabou e saiu do gramado reclamando de dores

Reprodução/São Paulo FC Luciano durante treinamento no São Paulo



A torcida do São Paulo até comemorou a vitória diante do RB Bragantino por 1 a 0, na noite da última segunda-feira, 12, pelo Campeonato Paulista. Os são-paulinos, porém, também ficaram preocupados com Luciano, que sentiu a coxa esquerda em uma arrancada no último lance de jogo, desabou e saiu do gramado reclamando de dores. Na manhã de hoje, o Tricolor informou que o atacante demonstrou uma melhora em seu quadro, mas, caso seja necessário, irá realizar um exame complementar para diagnosticar uma possível lesão.

“Luciano se reapresentou com melhora no quadro de dor e realizou as atividades regenerativas com os titulares. O atacante será acompanhado clinicamente e, amanhã, será avaliada a necessidade de um exame complementar ultrassonográfico”, comunicou o Tricolor, que não deverá ter o jogador na partida diante do Guarani, marcada para quarta-feira, 14, no Morumbi, também pelo Estadual. Enfrentando uma maratona, o São Paulo também visitará o Palmeiras, na sexta-feira, no Allianz Parque. Já na terça-feira que vem, no dia 20, o time encara o Sporting Cristal, no Peru, em sua estreia na Libertadores.