São Paulo informa que Diego Costa testou positivo para a Covid-19 e soma 3º caso no elenco

Tricolor também isolou o atacante paraguaio Galeano, que testou negativo para a doença, mas reside com o zagueiro

Reprodução/São Paulo FC Diego Costa testou positivo para a Covid-19



O São Paulo informou nesta sexta-feira, 12, que mais um jogador de seu elenco principal testou positivo para a Covid-19. Trata-se do zagueiro Diego Costa, que está assintomático, em isolamento e sendo acompanhado pelo Departamento Médico do clube. Desta forma, o Tricolor chega ao seu terceiro infectado pelo novo coronavírus em uma semana. Isso porque o zagueiro Léo e o lateral esquerdo Wellington também contraíram a doença. Desta forma, o trio não estará à disposição do técnico Hernán Crespo para o confronto diante do Novorizontino, fora de casa, marcado para o sábado, 13, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Quem também será baixa no São Paulo é o atacante Galeano, que testou negativo para a Covid-19, mas reside com Diego Costa e será afastado por precaução. “Embora tenha testado negativo, o atacante Galeano foi isolado preventivamente por residir com o defensor. Ele não seguirá para o interior com a delegação”, comunicou o Tricolor, que entra em campo a partir das 16h30 (de Brasília), na possível última rodada antes da paralisação – ontem, o governo do estado informou que o Paulistão precisará ser suspenso entre 15 a 30 de março devido ao agravamento da pandemia.

Além do quarteto, Hernán Crespo também não poderá utilizar Robert Arboleda, que ganhou um período de férias e, atualmente, está em seu país natal, o Equador. Assim, o treinador terá apenas Bruno Alves, Rodrigo Freitas e Luizão como zagueiros disponíveis para o embate frente ao Novorizontino. Luan, volante de origem, também pode jogar na linha defensiva, que costuma ter três atletas com o técnico argentino.