São Paulo inicia busca por título inédito da Copa do Brasil; relembre as campanhas

O Tricolor acumula fracassos na competição e tenta começar a mudar a história a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 1º, diante do 4 de Julho, em Teresina, no Piauí

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO O São Paulo foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil 2020



O São Paulo começa a busca pelo título inédito da Copa do Brasil a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 1º, diante do 4 de Julho, em Teresina, no Piauí, pela terceira fase da competição – o confronto de volta acontece no dia 8, no Morumbi. Multicampeão do Brasileirão, Libertadores e Mundial, o Tricolor tem a competição nacional como seu principal calvário. Até o momento, os paulistas já disputaram o torneio 20 vezes, mas ainda souberam o que é erguer o troféu da Copa do Brasil. A chance mais clara aconteceu em 2000, quando o então time comandado por Levir Culpi levou a virada do Cruzeiro aos 45 minutos do segundo tempo, ficando sem a conquista. Abaixo, a Jovem Pan Online relembra até onde o São Paulo já foi no campeonato.

Campanhas do São Paulo na Copa do Brasil

1990 – Eliminado pelo Criciúma nas quartas de final

1993 – Eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final

1995 – Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final

1997 – Eliminado pelo Vitória nas oitavas de final

1998 – Eliminado pelo Vasco nas quartas de final

1999 – Eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final

2000 – Vice-campeão diante do Cruzeiro

2001 – Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final

2002 – Eliminado pelo Corinthians na semifinal

2003 – Eliminado pelo Goiás nas quartas de final

2011 – Eliminado pelo Avaí nas quartas de final

2012 – Eliminado pelo Coritiba na semifinal

2014 – Eliminado pelo Bragantino na 3ª Fase

2015 – Eliminado pelo Santos na semifinal

2016 – Eliminado pelo Juventude nas oitavas de final

2017 – Eliminado pelo Cruzeiro na 4ª Fase

2018 – Eliminado pelo Athletico-PR na 4ª Fase

2019 – Eliminado pelo Bahia nas oitavas de final

2020 – Eliminado pelo Grêmio na semifinal