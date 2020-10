São Paulo inscreve 47 atletas na Sul-Americana e define nova numeração; confira

Por causa da pandemia de Covid-19, Conmebol autorizou os times a inscreverem até 50 jogadores para a competição

Reprodução/ Twitter Numeração do São Paulo para a Copa Sul-Americana é diferente da usada até agora na temporada



O São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 26, que inscreveu 47 jogadores na Copa Sul-Americana, competição na qual estreará na quarta-feira, 28, contra o Lanús, na Argentina, pela ida da segunda fase. O clube também definiu a numeração que vai usar no torneio internacional e que será o mesmo para as demais competições até o fim da temporada. A lista de jogadores, ampliada por permissão da Conmebol devido à pandemia da Covid-19, também conta com jogadores da base, como Anilson, Antônio Falcão, Galeano e Juan. No total, os clubes podem inscrever até 50 atletas.

A numeração trouxe algumas mudanças em relação ao que o time vinha utilizando tanto na Copa Libertadores quanto no Brasileirão. O zagueiro Diego Costa, por exemplo, vai começar a usar a camisa número quatro. Vestia antes a 27. Já o meia Gabriel Sara terá o número 21 nas costas, antes era o 42. Campeão da Sul-Americana de 2012, seu último título, o São Paulo volta à competição após ser eliminado de forma precoce da Libertadores, ainda na fase de grupos. Terceiro colocado da sua chave, o time brasileiro ganhou a oportunidade de disputar o segundo torneio em importância no continente.

Confira abaixo a numeração dos jogadores do São Paulo:

1-Volpi

2-Igor Vinícius

3-Bruno Alves

4-Diego Costa

5-Arboleda

6-Reinaldo

7-Paulinho

8-Tchê Tchê

9-Pablo

10-Dani Alves

11-Luciano

12-Vitor Bueno

13-Luan

14-Juan

15-Hernanes

16-Léo

17-Tréllez

18-Toró

19-Gonzalo

20-Juanfran

21-Gabriel Sara

22-Rojas

23-Lucas Perri

24-Arthur Gazze

25-Rodrigo Nestor

26-Igor Gomes

27-Galeano

28-Talles Costa

29-Ed Carlos

30-Brenner

31-Pedro Lucas

32-Rodrigo

33-Anilson

34-Welington

35-Luiz Gustavo

36-Patryck

37-Helinho

38-Paulo Oliveira

39-Vitinho

40-Thiago Couto

41-Junior

42-Marcos Jr.

43-Antonio Falcão

44-Pedrinho

45-JP Iseppe

46-Kevin

47-G. Cachoeira