São Paulo joga bem e estreia com vitória contra o Sporting Cristal na Libertadores

Luan, Benítez e Eder marcaram os gols na vitória por 3 a 0, fora de casa

Reprodução/ Twitter Benítez foi o destaque do time Tricolor



O São Paulo começou a fase de grupos da Libertadores com vitória contra o Sporting Cristal, do Peru. O time de Hernán Crespo lidera o Grupo H com três pontos, à frente de Racing e Rentistas que entram em campo nesta quarta-feira, 21. No primeiro tempo quem mais propôs o jogo foi a equipe brasileira, liderando em chances criadas e posse de bola (58% contra 42%), e assim abrindo o placar. Aos 16 minutos, Luan chutou forte da entrada da área, a bola desviou na zaga e morreu no fundo das redes. No segundo tempo, Benítez ampliou aos 15 minutos chutando de longe. Aos 36, Éder também deixou o dele e fechou a conta em 3 a 0 para o Tricolor Paulista. Ainda nos minutos finais, Léo foi expulso. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Rentistas, no Morumbi, na terça-feira, dia 27.