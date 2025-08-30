São Paulo joga melhor, mas Cruzeiro é eficaz, vence por 1 a 0 e dorme na vice-liderança

Resultado acaba com a sequência de oito jogos do tricolor de invencibilidade; times agora só voltam a jogar na segunda semana de setembro, por causa da pausa da Data Fifa

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Matheus Pereira jogador do Cruzeiro comemora seu gol durante partida contra o São Paulo no estádio Mineirão pelo campeonato Brasileiro A 2025



O Cruzeiro recebeu o São Paulo neste sábado (30) pela 22ª rodada do Brasileirão e venceu por 1 a 0, com um gol de falta de Matheus Pereira na segunda etapa na partida. O resultado coloca o time mineiro na segunda posição do campeonato, enquanto a equipe paulista se mantém na sétima colocação. Os times agora só volta a jogar na segunda semana de setembro, por causa da pausa da Data Fifa. O começo de jogo foi de domínio do São Paulo, que aproveitava os erros de saída de bola do Cruzeiro para pressionar a área adversária, mas apesar das criações, o time não conseguiu abrir o placar.

Incomodado com o volume de jogo tricolor no primeiro tempo, os donos da casa deixaram a partida mais pegada, com desentendimento com jogadores dos dois lados. Luciano chegou a ser amarelado após um desentendimento com Villalba do Cruzeiro. Cartão que deixa o camisa 10 tricolor de fora da partida contra o Botafogo. Após o clima esquentar, o time mineiro começou a ter chances e chegou na área adversária. William, aos 36 minutos, exigiu de Rafael, que fez uma bela defesa e evitou o que poderia ter sido o primeiro gol do jogo.

Na volta para a etapa final, o São Paulo voltou pressionando, e o Cruzeiro mexeu. Colocou Gabigol. Nos primeiro minutos, um chute de Rodriguinho assuntou a torcida da raposa, que viu a bola ir para o lado esquerdo do gol de Cássio. Apesar de não estar bem na partida, o Cruzeiro conseguiu balançar as redes. Aos 18 minutos, em cobrança de falta, Matheus Pereira marcou. Ele ainda contou com o desvio na barreira que matou Rafael da jogada. A marcação deixou o Cruzeiro mais vivo no jogo, e minutos depois, em um contra-ataque puxado por Vanderson, Gabigol teve chance de ampliar o marcador, mas, mais uma vez, o goleiro tricolor defendeu. O São Paulo sentiu o gol e começou a errar no jogo, e se não fosse por Rafael, o time poderia ter levado mais gols, pois o Cruzeiro empilhou chances.

Crespo mexeu e o São Paulo voltou a se reencontrar no jogo e conseguir finalizar no gol de Cássio. Já nos acréscimos, em uma jogada de Henrique, Juan Dinneno, ex-Cruzeiro, cabeceou e a bola tinha direção certa, mas o goleiro cruzeirense foi melhor e conseguiu operar um milagre para evitar o empate tricolor. O final de jogo foi de domínio da equipe paulista, que tentou buscar o resultado e somar mais um ponto e manter a invencibilidade que chegava a oito jogos, mas não conseguiu. O São Paulo volta a jogar no dia 19 de setembro, pelo Brasileirão, contra o Botafogo. Já o Cruzeiro, enfrenta o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, no dia 11 de setembro.