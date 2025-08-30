Jovem Pan > futebol > Samuel Lino é convocado para a seleção brasileira após lesão de Matheus Cunha

Samuel Lino é convocado para a seleção brasileira após lesão de Matheus Cunha

Com apenas 25 anos, Lino se juntou ao Flamengo há um mês, após uma transferência de 22 milhões de euros do Atlético de Madrid

  • 30/08/2025 19h26
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Samuel Lino em ação pelo Flamengo contra o Ceará (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Samuel Lino, jogador do Flamengo, foi chamado pelo treinador Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele entra na equipe em substituição a Matheus Cunha, que teve que ser cortado devido a uma lesão muscular. Com apenas 25 anos, Lino se juntou ao Flamengo há um mês, após uma transferência de 22 milhões de euros do Atlético de Madrid. Desde sua chegada, ele tem se destacado, acumulando dois gols e quatro assistências em apenas oito partidas.

A lesão de Matheus Cunha ocorreu durante um jogo entre o Manchester United e o Burnley, onde ele pediu para ser substituído após sentir dor na coxa esquerda. Com a saída de Cunha, a seleção brasileira já enfrenta a ausência de quatro jogadores para os confrontos contra Chile e Bolívia.

Além de Cunha, os laterais Vanderson e Alex Sandro, assim como o volante Joelinton, também foram cortados da convocação. Para preencher essas lacunas, Jean Lucas, do Bahia, e Vitinho, do Botafogo, foram chamados para se juntar ao grupo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

