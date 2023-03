São Paulo lança uniforme principal para a temporada; veja detalhes 

Apesar de manter a tradição da camisa branca com listra de três cores no peito, a vestimenta fabricada pela Adidas apresenta novidades em relação ao modelo anterior

Divulgação/Adidas São Paulo lançou novo uniforme para a temporada



O São Paulo lançou na manhã desta sexta-feira, 10, o seu novo uniforme principal para a temporada 2023/2024. Apesar de manter a tradição da camisa branca com listra de três cores no peito, a vestimenta fabricada pela Adidas apresenta novidades em relação ao modelo anterior. A principal inovação é a faixa vermelha, branca e preta na altura dos ombros, assim como no shorts e nos meiões. Já a camisa tem uma gola em formato em “V” com detalhes em preto. A tendência, agora, é que os jogadores utilizem o novo uniforme na partida contra a Água Santa, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Paulistão – o confronto está marcado para as 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, 13. No site da Adidas, é possível encontrar as peças sendo comercializadas por R$ 349,99.

93 anos em 93 segundos! No beat do @fabiobrazza , as 3 listras que pintaram o mundo em Tricolor e nos enchem de orgulho em ser vermelho, branco e preto. Garanta o novo manto do @SaoPauloFC em https://t.co/GVcVtRsaK2 pic.twitter.com/Mbr6GzONnJ — adidasbrasil (@adidasbrasil) March 10, 2023