São Paulo leva vantagem sobre Palmeiras em jogos decisivos; veja retrospecto

Bê CAVIQUIOLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo x Palmeiras em jogo válido pelo Campeonato Paulista



Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar duas vezes pelas finais do Campeonato Paulista 2021 – o jogo de ida, no Allianz Parque, está marcado para quinta-feira, 20, enquanto a volta acontecerá no domingo, 23, no Morumbi. O Choque-Rei, como é conhecido o embate entre os clubes, será o 22º decisivo da história, tendo o Tricolor com uma enorme vantagem: 15 a 6. A última final do Estadual entre as equipes, inclusive, acabou com os são-paulinos campeões: em 1992, o então time de Telê Santana levou a melhor ao bater o Verdão duas vezes (4 a 2 e 2 a 1). Com os dados do jornalista Rodolfo Rodrigues, do UOL, veja o retrospecto abaixo.

A final de 29 anos atrás, inclusive, foi a única em confronto direto entre Palmeiras e São Paulo. Em outras cinco oportunidades os clubes decidiram a taça em partidas de última rodada em campeonatos de pontos corridos. Nessas decisões, o Verdão levou a melhor em 1942, 1950 e 1972; enquanto o Tricolor saiu campeão em 1943 e em 1972. Ao todo, São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram 327 vezes na história, com uma pequena vantagem tricolor: 110 vitórias contra 109 do Palmeiras, além de 108 empates.

Matas-matas entre São Paulo e Palmeiras na história:

1942 – Palmeiras (jogo decisivo pelo Campeonato Paulista)

1943 – São Paulo (jogo decisivo pelo Campeonato Paulista)

1950 – Palmeiras (jogo decisivo pelo Campeonato Paulista)

1971 – São Paulo (jogo decisivo pelo Campeonato Paulista

1972 – Palmeiras (jogo decisivo pelo Campeonato Paulista)

1973 – Palmeiras (jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro)

1977 – São Paulo (semifinal do 1º turno do Campeonato Paulista)

1978 – São Paulo (semifinal do Campeonato Paulista)

1987 – São Paulo (semifinal do Campeonato Paulista)

1992 – São Paulo (final do Campeonato Paulista)

1994 – São Paulo (oitavas de final da Libertadores)

1998 – São Paulo (semifinal do Torneio Rio-São Paulo)

1998 – São Paulo (semifinal do Campeonato Paulista)

2000 – São Paulo (quartas de final da Copa do Brasil)

2000 – Palmeiras (oitavas de final do Campeonato Brasileiro)

2002 – São Paulo (semifinal do Torneio Rio-São Paulo)

2002 – São Paulo (semifinal do Supercampeonato Paulista)

2005 – São Paulo (oitavas de final da Libertadores)

2006 – São Paulo (oitavas de final da Libertadores)

2008 – Palmeiras (semifinal do Campeonato Paulista)

2019 – São Paulo (semifinal do Campeonato Paulista)