São Paulo libera Arboleda para completar recuperação de lesão no Equador 

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda deve disputar a Copa do Mundo 2022 com o Equador



O São Paulo não contará com Robert Arboleda nas quatro rodadas restantes do Campeonato Brasileiro 2022. De acordo com comunicado divulgado pelo Tricolor, o técnico Rogério Ceni atendeu ao pedido de Gustavo Alfaro, treinador da seleção equatoriana, e liberou o zagueiro a viajar ao Equador para finalizar sua recuperação física. Fora dos gramados desde julho, quando rompeu os ligamentos do tornozelo em uma partida com o Palmeiras, o defensor está treinando com os companheiros de time desde a semana passada e vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo. Já a equipe são-paulina, por sua vez, volta a campo nesta terça-feira, 1º, quando recebe o Atlético-MG, no Morumbi. Oitavo colocado na tabela de classificação, o São Paulo tenta permanecer na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América. Após o embate com o Galo, os paulistas ainda medem forças com Fluminense (fora), Internacional (casa) e Goiás (fora).