São Paulo marca no fim, vence RB Bragantino e alcança número mágico para fugir do rebaixamento

Em partida bastante equilibrada, o Tricolor conseguiu o triunfo já aos 47 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Erison

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Michel Araújo, do São Paulo, disputa jogada durante vitória contra o Red Bull Bragantino



O São Paulo derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 8, na Vila Belmiro, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro – o jogo foi disputado em Santos porque o Morumbi está alugado para shows. Em partida bastante equilibrada, o Tricolor conseguiu o triunfo já aos 47 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Pela esquerda, Caio Paulista foi derrubado por Thalisson dentro da área. Com auxílio do VAR, a arbitragem de campo assinalou a infração. Na batida, o atacante Erison soltou uma bomba, sem chances para o goleiro Cleiton. Com o resultado, o time são-paulino alcança 45 pontos, número considerado “mágico” para fugir do rebaixamento. Na nona posição, a equipe de Dorival Júnior está com oito de vantagem para o Cruzeiro, que abre o grupo do Z4. Já o Massa Bruta, na briga pelo título, segue no terceiro lugar, com um ponto a menos em relação ao Botafogo – o líder ainda entra em campo nesta quinta-feira, 9. Os dois times, agora, voltam a campo no próximo domingo, 12. O São Paulo volta para a Vila Belmiro, mas para atuar como visitante, contra o Santos. Já o Red Bull Bragantino encara justamente a Estrela Solitária, em duelo direto pelo título.