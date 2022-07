São Paulo oficializa contratação de Giuliano Galoppo

O clube paulista conseguiu registrar o jogador de 23 anos no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a tempo de inscrevê-lo na Copa do Brasil

Reprodução/São Paulo FC Giuliano Galoppo é o novo reforço do São Paulo



O São Paulo oficializou na tarde desta terça-feira, 26, a contratação do meia-atacante Giuliano Galoppo. Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o Tricolor confirmou que chegou em acordo com o Banfield (Argentina) pelo argentino, que assinou vínculo válido até 24 de junho de 2027. Além disso, o clube paulista também conseguiu registrar o jogador de 23 anos no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a tempo de inscrevê-lo na Copa do Brasil. Agora, a expectativa é o jovem fique à disposição do técnico Rogério Ceni já na próxima quinta-feira, 28, quando o time enfrenta o América-MG, no Morumbi, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

“A torcida do São Paulo me mandou muitas mensagens pelas redes sociais. A verdade é que é um clube gigante, com a história de ser tricampeão mundial. Isso é algo que se fala muito, é algo que se associa imediatamente com o São Paulo: o tricampeão mundial. Tenho muita vontade de colocar essa camisa e dar o melhor. Creio que é um passo muito importante na minha carreira e vou doar tudo para conseguir coisas importantes com a equipe”, disse o novo atleta são-paulino, nono reforço do clube na temporada. Antes do argentino, já haviam chegado Jandrei, Rafinha, Nikão, Patrick, Alisson, Andrés Colorado, André Anderson e Marcos Guilherme.

Giuliano é filho de Marcelino Galoppo, um ex-zagueiro mediano dos anos 1990 e 2000, que colecionou passagens por Racing, Quilmes, Huracán, Chacarita Juniors, Argentinos Juniors, Dundee United (Escócia) e Ventimiglia (Itália). Assim, o jovem teve contato com o mundo do futebol desde cedo e deu seus primeiros passados no Atlético de Rafaela, um pequeno clube da Província de Santa Fé. Em 2016, o meio-campista completou sua formação no Banfield, onde tornou-se jogador do profissional e não parou de evoluir. Promovido em 2019, o meio-campista era utilizado como um atleta para compor elenco nos dois primeiros anos, ficando no banco de reservas na maioria dos jogos. Desde 2021, entretanto, o jovem se consolidou na equipe titular, se destacando em várias funções do setor central do campo e registrando bons números. Na temporada passada, ele entrou em campo 48 vezes, contribuindo com 13 gols e 1 assistência. Já na atual, Galoppo soma 27 partidas, com 8 tentos, sendo o principal um golaço contra o Boca, além de outras duas assistências.