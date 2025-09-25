São Paulo perde para o LDU e cai nas quartas da Libertadores ao som de vaias a Casares

Agora, resta aos são-paulinos brigar por uma vaga na Libertadores durante a disputa do Brasileirão, campeonato no qual ocupa a sétima colocação, com 35 pontos, a sete do G-4 e a dois do G-6

MARCO GALVãO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rigoni e Luciano durante a partida entre São Paulo e LDU válida pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores 2025 realizada no Morumbis na noite desta quinta



Depois da derrota por 2 a 0 em Quito, no jogo de idas quartas de final, o São Paulo voltou a perder para equipe equatoriana nesta quinta-feira (25), por 1 a 0. Debaixo da garoa que caiu na reta final da partida, parte dos 54 mil torcedores presentes no estádio aproveitaram para protestar contra o presidente do clube, Júlio Casares, cuja gestão tem sido alvo de críticas recorrentes. Agora, resta aos são-paulinos brigar por uma vaga na Libertadores durante a disputa do Brasileirão, campeonato no qual ocupa a sétima colocação, com 35 pontos, a sete do G-4 e a dois do G-6. O time equatoriano enfrenta o Palmeiras na semifinal.

Conforme esperado, São Paulo começou pressionando a LDU em busca o resultado. A primeira grande oportunidade veio aos 8 minutos, em uma jogada pela esquerda, Luciano recebeu dentro da área e chutou para o gol, mas parou no goleiro. No rebote, foi a vez de Rigoni tentar a sorte, e o argentino acertou o travessão. Já no rebote, em um chute de fora da área de Bobadilla, o goleiro da LDU, Gonzalo Valle, defendeu e mandou para o escanteio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Aos 19 minutos, em cobrança de escanteio, o Luciano, dentro da pequena área, sem goleiro, mandou por cima do gol. Aos 27 minutos, após uma roubada de bola de Bobadilla na defesa tricolor, a bola sobrou na cabeça de Luciano que parou em Gonzalo Valle. Apesar das oportunidades criadas, o São Paulo não sufocava tanto o time equatoriano para conseguir chegar ao resultado necessário para levar o jogo para os pênaltis ou tentar a classificação direta. ,

Se o São Paulo não colocava a bola para dentro, na primeira oportunidade da LDU, Bodadilla não tirou a bola, Medina foi no contra-ataque e marcou, aumentando a vantagem e dificultando ainda mais o jogo para o São Paulo. Aos 43 minutos, São Paulo teve mais uma chance na cara do gol com Enzo Dias, mas mais uma vez, desperdiçou. O São Paulo tinha 45 minutos, mais os acréscimos, para construir uma vantagem de três gols e forçar a decisão por pênaltis. Luciano chegou a marcar ainda nos primeiros minutos, porém em condição irregular, levando a torcida da euforia à frustração.

A presença ofensiva são-paulina era constante, porém pouco produtiva. Nervoso, o time não mostrava mais a capacidade de trocar passes que exibiu no primeiro tempo e se equivocou na tentativa de alguns cruzamentos. As últimas esperanças da torcida tricolor foram depositadas na entrada de Lucas, que substituiu Ferreirinho perto da metade da etapa final. O experiente meia-atacante não jogava desde 18 de agosto, após ser submetido a uma artroscopia no joelho direito. Fora das condições ideais, Lucas mal pôde ajudar o time a buscar uma reação. Fora de campo, muita insatisfação, especialmente com o presidente Julio Casares, xingado a plenos pulmões por parte da torcida.

*Com informações do Estadão Conteúdo