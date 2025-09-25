Jovem Pan > Esportes > Futebol > Estudiantes x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Estudiantes x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 25/09/2025 21h00
Arte/Jovem Pan Estudiantes x Flamengo Estudiantes e Flamengo se enfrentam pela Libertadores

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30, em jogo válido pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui

