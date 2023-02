São Paulo pode ter 11 desfalques para enfrentar o Santos; veja a lista 

Rogério Ceni afirmou que deve contar apenas com o retorno do centroavante Jonathan Calleri para o próximo jogo, diante do Santos, no Morumbi

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Erison deixou a partida entre São Paulo e RB Bragantino com dores na coxa



A lista de desfalques do São Paulo aumentou durante a derrota para o Red Bull Bragantino, na noite da última quarta-feira, 8, no Abi Abi Chedid. Com a lesão do atacante Erison, que deixou a partida com dores na coxa esquerda e será reavaliado, o treinador Rogério Ceni passou a ter 11 jogadores indisponíveis, sendo quase todos por problemas físicos. Em entrevista coletiva, o técnico afirmou que deve contar apenas com o retorno do centroavante Jonathan Calleri para o próximo jogo, diante do Santos, no Morumbi, pela sétima rodada do Paulistão – a bola rola às 19 horas (de Brasília) deste domingo, 12. “O único que tem chance é o Calleri. O restante dos jogadores, agora mais o Erison, acho que não teremos a volta de ninguém. Vamos armar a equipe dentro das opções que temos”, lamentou o comandante são-paulino.

O elenco do São Paulo tem sofrido com traumas, entorses e cirurgias, como o caso de Nahuel Ferraresi, zagueiro venezuelano que ficará fora dos gramados por seis meses. Além disso, algumas contusões ocorreram na temporada passada. São os casos de Caio Matheus, Moreira, Diego Costa e André Anderson, por exemplo. Há ainda o caso do meia-atacante Alisson, que não foi relacionado para nenhuma partida em 2023 por questões pessoais. Abaixo, confira a lista de desfalques do Tricolor, o líder do Grupo B, com 11 pontos somados em sete rodadas disputadas.