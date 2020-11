São Paulo pode virar líder do Brasileirão com três jogos a menos; saiba como

Veja o que o Tricolor paulista precisa fazer para assumir a ponta da tabela na próxima rodada

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano celebra gol do São Paulo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão



O São Paulo recebe o Vasco da Gama no próximo domingo, 22, no Morumbi, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro – a partida começa às 16 horas (de Brasília) e terá transmissão do Grupo Jovem Pan. Caso o Tricolor vença e conte com uma combinação de resultados, o time liderado por Fernando Diniz começará a próxima semana na liderança do torneio, ainda que tenha três jogos a menos que a maioria de seus rivais.

Atualmente, o São Paulo soma 36 pontos e ocupa a terceira posição do Brasileirão, ficando atrás do Internacional no critério de desempate (gols marcados) e do Atlético-MG, o primeiro colocado, por dois pontos. Desta forma, a equipe paulista terá que fazer o seu dever de casa contra o Vasco, além de torcer para o Colorado tropeçar diante do Fluminense, no Beira-Rio, e para o Galo perder para o Ceará, no Castelão – confira a rodada ao final da matéria.

Assim, o São Paulo ultrapassaria os dois times que estão à sua frente e não daria chances o Flamengo, que tem a mesma pontuação e é o quarto colocado, ultrapassá-lo. O Tricolor vive excelente momento e vem embalado – são 11 jogos sem perder no Nacional, além de uma sequência de seis triunfos consecutivos, incluindo dois contra o Rubro-Negro carioca, pela Copa do Brasil.

Veja os jogos da próxima rodada abaixo:

Sexta-feira (20/11)

RB Bragantino x Bahia (20 horas)

Sábado (21/11)

Flamengo x Coritiba (19 horas)

Athletico-PR x Santos (19 horas)

Goiás x Palmeiras (19 horas)

Domingo (22/11)

São Paulo x Vasco (16 horas)

Ceará x Atlético-MG (16 horas)

Botafogo x Fortaleza (18h15)

Internacional x Fluminense (18h15)

Corinthians x Grêmio (20h30)

Segunda-feira (23/11)