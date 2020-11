Palmeiras registra mais 5 casos de Covid-19; total de infectados chega a 22

Confira quem entrou na lista de baixas do treinador Abel Ferreira para a partida contra o Goiás, neste sábado, 21, pelo Brasileirão

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga é um dos infectados pelo novo coronavírus no Palmeiras



O Palmeiras segue sofrendo com o surto de Covid-19 em seu elenco. Nesta sexta-feira, 20, o clube alviverde informou que mais cinco atletas foram infectados pelo novo coronavírus, fazendo com que o número de diagnosticados com a doença subisse para 22, sendo 20 jogadores e dois membros da comissão técnica. “Os atletas Raphael Veiga, Willian, Aníbal, Breno Lopes e Alan testaram positivo para COVID-19 nos exames realizados entre quarta (18) e quinta-feira (19). Todos foram isolados e estão sob acompanhamento dos médicos do NSP (Núcleo de Saúde e Performance)”, informou o Palmeiras em suas redes sociais e em seu site oficial.

Dos 15 primeiros casos de Covid-19, apenas o zagueiro Luan, nesta quinta-feira, já retornou aos treinamentos. Após um dia de folga por conta da viagem a Fortaleza para o jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta sexta na Academia de Futebol, em São Paulo, para o único treinamento visando a partida deste sábado contra o Goiás, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. Seguindo o padrão de ficar 10 dias em isolamento, o lateral-direito Gabriel Menino, convocado para a seleção brasileira, testou positivo em exame feito no último dia 11 e poderá retornar aos trabalhos neste domingo. O volante Danilo e os atacantes Rony e Gabriel Silva, se não apresentarem sintomas, poderão seguir o mesmo prazo e serem liberados na segunda-feira.

Os jogadores diagnosticados nos exames após o jogo contra o Fluminense – casos de Jailson, Vinicius Silvestre, Alan Empereur, Benjamín Kuscevic, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Jean Carlos Quiñonez, Marino Hinestroza e Pedro Acácio -, no último dia 14, poderão retornar durante a próxima semana. O mesmo prazo segue para o lateral-esquerdo Matías Viña, que teve resultado positivo divulgado pela seleção do Uruguai no dia 15 e desde então cumpre isolamento em seu país.

*Com informações do Estadão Conteúdo