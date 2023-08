São Paulo prepara show de fogos e ‘apagão’ no Morumbi antes de decisão contra o Corinthians 

Diretoria do Tricolor tenta repetir o cenário da primeira final do Paulistão de 2022, quando a festa serviu de combustível para o time ganhar do Palmeiras por 3 a 1

Reprodução/YouTube/Paulistao Morumbi será palco de uma grande festa em São Paulo x Corinthian



O Morumbi será palco de uma grande festa antes da bola rolar para São Paulo x Corinthians, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 16, pela semifinal da Copa do Brasil. Segundo apuração do repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor está preparando um enorme show de fogos e luzes para a entrada das equipes em campo. A ideia é ter um “apagão” no estádio antes da bola rolar, com as luzes acendendo gradativamente, colocando a torcida são-paulina em êxtase. Com expectativa de recorde de público na temporada 2023, a diretoria tenta repetir o cenário da primeira final do Paulistão de 2022, quando a festa serviu de combustível para o time ganhar do Palmeiras por 3 a 1 – na volta, entretanto, os tricolores foram derrotados por 4 a 0 e ficaram com o vice do Estadual. Como perdeu para os corintianos por 2 a 1, na Neo Química Arena, a equipe de Dorival Júnior precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar à decisão da Copa do Brasil. Um triunfo pelo placar mínimo leva a disputa às penalidades.