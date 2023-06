São Paulo pressiona, mas não consegue evitar derrota para o Cruzeiro 

Equipe de Dorival Júnior perdeu de 1 a 0 com um gol contra marcado por Rafinha logo nos minutos iniciais da primeira etapa

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Filipe Machado e Gilberto, do Cruzeiro, comemoram gol contra marcado por Rafinha durante partida com o São Paulo válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



O São Paulo foi à Minas Gerais neste sábado, 24, para enfrentar o Cruzeiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa era a primeira vez que os times se enfrentavam desde 2019, antes dos mineiros serem rebaixados para Série B. A equipe comandada por Dorival Júnior, pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota de 1 a 0 para os cruzeirenses. Os dois times fizeram uma boa partida, do começo ao fim, e o único gol saiu logo nos minutos iniciais da primeira etapa. O gol do time minério saiu dos pés de Rafinha, jogador do São Paulo, que ao tentar interferir em um cruzamento para dentro da área do goleiro são paulino, acabou enfiando a bola no fundo do gol da equipe tricolor. O lance aconteceu logo no começo do jogo, aos três minutos. Mesmo atrás do placar, o São Paulo não estava conseguindo se encontrar no jogo, o que fez com que o Cruzeiro conseguisse chegar outras vezes ao gol de Rafael, mas sem êxito na conclusão.

Com o decorrer da partida a equipe de Dorival Júnior foi se encontrando no jogo, e no final do primeiro tempo, após uma cabeçada de Calleri, quase conseguiu empatar, mas o goleiro defendeu. Rodrigo Nestor teve a chance de aproveitar o rebote e abrir o placar para o São Paulo, mas bateu fraco e deixou fácil para o Rafael Cabral fazer outra defesa. As equipes fizeram um bom primeiro tempo. Os dois buscaram o gol até os minutos finais da partida inicial. Na volta para o segundo tempo, a intensidade do jogo se manteve e o São Paulo pressionou e chegou a ter outra boa oportunidade com Calleri nos minutos iniciais, mas, outra vez o goleiro do Cruzeiro brilho e evitou o empate. A equipe tricolor dominou boa parte da etapa final, mostrando que as mudança de Dorival surtiram efeito, mas em nenhuma das chances criadas conseguiu marcar. Faltando 10 minutos para o final do tempo regulamentar da partida, o Cruzeiro conseguiu dar uma equilibrada no jogo e chegou, sem perigo, a área do goleiro do São Paulo. Com a vitória neste sábado, a equipe mineira voltou a vencer no campeonato e subiu para a 10ª posição, enquanto o time paulista, que segue sem vencer fora de casa, desceu para a 9ª colocação.