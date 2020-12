São Paulo relaciona Luciano para decisão contra o Grêmio na Copa do Brasil

O atacante sofreu um estiramento na coxa esquerda na derrota para o Corinthians, no dia 13 de dezembro, na Neo Química Arena.

Miguel Schincariol / saopaulofc.net Luciano foi relacionado para a partida contra o São Paulo



O São Paulo informou que o atacante Luciano viajará com o restante do time para o confronto diante do Grêmio, marcado para esta quarta-feira, 23, em Porto Alegre, válido pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogador está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, participou de parte do treino desta terça-feira e poderá entrar no jogo contra os gaúchos. Como a presença do artilheiro é incerta, o treinador Fernando Diniz optou por relacionar 24 jogadores para a partida.

Luciano sofreu um estiramento na coxa esquerda na derrota para o Corinthians, no dia 13 de dezembro, na Neo Química Arena. Reclamando de dores, o atacante precisou ser substituído e chegou a perder o jogo seguinte, contra o Atlético-MG – Tchê Tchê o substituiu. O atleta, no entanto, treinou em três períodos nos últimos dias, se recuperou mais rápido do que o Departamento Médico previa e tem chances de retornar amanhã.

Caso Luciano não seja escalado como titular, Fernando Diniz poderá voltar a colocar Tchê Tchê no time ou até mesmo lançar o atacante Pablo. São Paulo e Grêmio voltarão a se enfrentar na outra quarta-feira, 30, no estádio do Morumbi. Quem avançar, pega o vencedor de Palmeiras x América-MG nas finais, que estão marcadas para fevereiro de 2021.