Mulher de Cássio revela estado de saúde do goleiro após noite na UTI

Foto: FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio precisou ser encaminhado para a UTI após trombada com jogador do Goiás



Cássio precisou deixar a partida entre Corinthians e Goiás, na última segunda-feira, 21, na Neo Química Arena, de ambulância. O goleiro foi levado ao hospital São Luiz, localizado na região do Morumbi, na zona sul da capital paulista, depois de bater a cabeça com o atacante Vinicius, do time Esmeraldino, no confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de passar a noite na UTI, o jogador passou por exames e está bem, mas ainda não tem previsão de alta.

“Nosso gigante, firme e forte na rocha”, escreveu a mulher de Cássio, Janara Sackl, em seu perfil do Instagram. “Está tudo bem Ele já fez todos os exames (tomografia e ressonância da cabeça) e Deus já deu o livramento. Estive no hospital ontem (segunda-feira), mas ele teve que ficar na UTI em observação. Agradeço a preocupação e orações de todos vocês. Deus é conosco”, acrescentou.

O choque de cabeça entre os jogadores foi feio. Cássio saiu do gol para cortar um cruzamento e levou uma trombada de Vinicius, do Goiás. O goleiro corintiano ficou caído no gramado e precisou de atendimento médico. De colar cervical e em uma maca, Cássio foi direcionado para a ambulância que fica à beira do campo. Nela, ele seguiu para o hospital. Após vencer o Goiás, o Corinthians subiu para a nona colocação, com 36 pontos. A equipe alvinegra tem cinco a menos do que o sexto colocado, o rival Palmeiras. O G-6 ainda pode virar G-8, caso times que estão entre os seis primeiros colocados conquistem a Copa do Brasil e a Libertadores.