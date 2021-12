São Paulo renova com Arboleda até 2024; Orejuela é emprestado ao Grêmio

Depois de uma negociação travada por conta de um imbróglio envolvendo os empresários do equatoriano, o defensor recebeu aumento salarial e prorrogou seu vínculo até o fim de 2024

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda foi campeão do Paulistão com a camisa do São Paulo



O São Paulo encerrou uma longa novela, na noite desta quinta-feira, 23, ao renovar o contrato com o zagueiro Robert Arboleda. Depois de uma negociação travada por conta de um imbróglio envolvendo os empresários do equatoriano, o defensor recebeu aumento salarial e prorrogou seu vínculo até o fim de 2024. “Quero mandar um salve para todos os torcedores são-paulinos. Queria dizer que renovei, estou muito feliz e contente. Abraços, valeu”, disse, através das redes sociais, o jogador, que foi contratado pelo Tricolor em 2017 e costuma atuar como titular desde então.

Em busca de uma renovação no elenco após passar susto no Brasileirão, o São Paulo também acertou o empréstimo de Luís Orejuela ao Grêmio, que vai disputar a Série B em 2022. Com vínculo com o Tricolor até 2025, o lateral-direito ficará no clube gaúcho até o fim de 2022, podendo ser adquirido em definitivo. Pouco utilizado no Morumbi, o colombiano não agradou Hernán Crespo, antigo técnico dos são-paulinos, e Rogério Ceni, o atual comandante. Para o setor, a diretoria fechou com Rafinha, anunciado nesta semana e que estava justamente no Imortal.