São Paulo renova com Moreira e retoma busca por atacante de velocidade 

Terceira opção para a lateral-direita, o atleta de 18 anos é cria da base do Tricolor e renovou vínculo até 2025

Rubens Chiri / saopaulofc.net Moreira vai renovar contrato com o São Paulo até 2025



O São Paulo acertou a renovação do contrato do jovem João Moreira até 2025 – a informação foi revelada pela ESPN e confirmada por Gabriel Sá, repórter do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 15. Terceira opção para a lateral-direita, o atleta de 18 anos é cria da base do Tricolor e tem dupla nacionalidade – ele representa a seleção portuguesa sub-18. Nesta temporada, o garoto chegou a jogar em cinco partidas da equipe profissional, contribuindo com uma assistência. Além disso, ele fez parte do time semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

A outra novidade no São Paulo é que a diretoria retomou a busca por um atacante de velocidade. Após vender Marquinhos para o Arsenal, o Tricolor também perdeu o jovem Caio, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltará a campo na temporada 2023. Assim, a pedido do técnico Rogério Ceni, o presidente Júlio Casares e seus comandados voltarão a procurar um atleta com tais características. No começo do ano, Yeferson Soteldo e Douglas Costa chegaram a ser sondados, mas as negociações não evoluíram.