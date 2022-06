Promessa do São Paulo, Caio rompe ligamento do joelho e vai passar por cirurgia  

Cria de Cotia, o jovem de 18 anos perderá o restante da temporada 2022 com o Tricolor

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Destaque na Copinha, Caio comemora gol marcado pelo São Paulo pela Sul-Americana



O São Paulo informou nesta terça-feira, 14, que o atacante Caio sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito enquanto servia a seleção brasileira sub-20 durante a disputa do Torneio Internacional do Espírito Santo. Cria de Cotia, o jovem de 18 anos passará por uma cirurgia para corrigir a lesão e perderá o restante da temporada 2022 com o Tricolor. Destaque da equipe são-paulina na Copinha, a promessa foi promovida ao elenco principal recentemente e chegou a marcar um gol na vitória contra o Ayacucho (Peru), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.