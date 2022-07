Copa do Brasil: Santos precisa repetir feito da era Pelé para superar Corinthians

Além de superar o momento ruim, que culminou na demissão do técnico Fabián Bustos, o Peixe necessita de uma vitória por cinco ou mais gols de diferença

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Corinthians decidem vaga na Copa do Brasil



O Santos terá uma árdua missão para avançar às quartas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians, em confronto marcado para esta quarta-feira, 13, na Vila Belmiro. Além de superar o momento ruim, que culminou na demissão do técnico Fabián Bustos, o Peixe precisa reverter a goleada sofrida na rodada de ida e ganhar do rival por cinco ou mais gols de diferença. O feito do Alvinegro praiano diante do Timão não seria inédito, mas aconteceu somente em cinco oportunidades na história, sendo três delas na era Pelé, em 1958, 1960 e 1961.

O Santos também tem a oportunidade de se classificar com uma vitória por quatro gols de diferença, levando a disputa para as penalidades. O resultado contra o Corinthians aconteceu em outras três oportunidades na história do tradicional clássico. Técnico interino do Santos, Marcelo Fernandes enxerga como difícil a missão do time, mas garante que irá utilizar força máxima para buscar a classificação. “Estamos disputando um campeonato. Logicamente o primeiro jogo foi atípico, mas jogamos dentro de casa e sabemos da importância de quarta-feira. Se é para entrar para fazer experiência a gente não joga. Vamos entrar para buscar a classificação”, afirmou o treinador.

Confira o histórico de placares que classificam o Santos: