São Paulo se aproxima de contratação por empréstimo de Darío Benedetto

Divulgação CABJ Bendetto está perto de fechar com o São Paulo



O São Paulo está perto de anunciar a contratação do atacante Darío Benedetto. De acordo com informações dos repórteres Marcio Spimpolo e Giovanni Chacon, ambos do Grupo Jovem Pan, a diretoria são-paulina já chegou a um acordo com o Olympique de Marseille, dono dos direitos econômicos do centroavante. A ideia é adquiri-lo por empréstimo com opção de compra, dividindo o salário do argentino com o clube francês, que não pretende utilizá-lo na temporada europeia 2021/2022 – o jogador de 31 anos está fora dos planos do treinador Jorge Sampaoli.

O Tricolor, desta forma, fica perto de encerrar com a principal carência do atual elenco. Embora conte com Pablo e Vitor Bueno para exercer a função de centroavante, o técnico Hernán Crespo não parece confiar muitos nos atletas. Prova disso é que, na partida decisiva diante do Racing, na última terça-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o comandante do São Paulo preferiu apostar no jovem Marquinhos, de apenas 18 anos, cria das categorias de base. Com Benedetto, o clube também deve encerrar as negociações pelo retorno de Jonathan Calleri, que pertence ao Deportivo Maldonado, do Uruguai – a diretoria chegou a fazer ofertas aos uruguaios, mas não recebeu um sinal verde.

Revelado pelo Arsenal de Sarandí, Benedetto é rodado e possui passagens por Defensa Y Justicia, Gimnasia y Esgrima, América do México, Toluca e Boca Juniors. No último, o atacante teve passagem de sucesso, sendo o principal jogador do time argentino no vice-campeonato da Libertadores de 2018 – naquela campanha, ele marcou 5 gols em 6 jogos, sendo três somente contra o Palmeiras, em partidas válidas pelas semifinais. Já no Olympique de Marseille, seus números são mais modestos. Contratado em agosto de 2019, o atacante soma 69 partidas, com 17 bolas na rede e 5 assistências.

Assista a partir dos 33 minutos: