Libertadores: São Paulo quebra tabu, vence Racing por 3 a 1 e se classifica para as quartas

Dupla de ataque Marquinhos e Rigoni funcionou bem e classificou o Tricolor Paulista à próxima fase

EFE/Marcelo Endelli Rigoni e Marquinhos foram importantíssimos para a vitória do São Paulo



O São Paulo conseguiu sua primeira vitória na Argentina desde 2005 na noite desta terça-feira, 20, ao fazer 3 a 1 contra o Racing no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro. Essa também foi a primeira vitória do Tricolor Paulista contra a equipe de Avellaneda. O resultado classificou o time brasileiro para as quartas de final, que agora espera o vencedor de Palmeiras e Universidad Católica, que se enfrentam amanhã. Mais cedo nesta terça, o Atlético-MG também conseguiu se classificar ao vencer o Boca Juniors nos pênaltis. O primeiro tempo foi de certa tensão e muito equilíbrio dentro de campo. Porém, uma roubada de bola de Miranda aos 44 minutos mudou o jogo. O zagueiro deu um ótimo passe para Marquinhos, que chutou na trave e no rebote, Rigoni apareceu para empurrar para as redes.

Na volta do intervalo, Marquinhos recebeu entre a zaga argentina, chutou cruzado tirando do goleiro e ampliou o placar aos três minutos de jogo. Esse foi o primeiro gol do camisa 47 no time profissional. Não demorou muito e o São Paulo fez o terceiro. Marquinhos apareceu pela esquerda, cruzou para Rigoni que sozinho só empurrou para as redes. Com o placar construído em 4 a 1 (no agregado), o Tricolor Paulista deu uma relaxada e o Racing conseguiu fazer seu ‘gol de honra’ aos 18 minutos com Correa batendo da entrada da área no cantinho de Volpi. O jogo então diminuiu a intensidade e nenhum time conseguiu mais balançar as redes.