Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > São Paulo sofre ‘transfer ban’ da Fifa por atrasar parcelas da compra de Bobadilla

São Paulo sofre ‘transfer ban’ da Fifa por atrasar parcelas da compra de Bobadilla

Situação virou problema da última hora para o Tricolor paulista, que busca finalizar a contratação do lateral-direito Mailton para reforçar o elenco

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 14h33
  • BlueSky
GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO Dámian Bobadilla O meia da seleção paraguaia recuperou a confiança com a chegada do técnico Hernán Crespo

O São Paulo sofreu transfer ban após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai, por atraso no pagamento de parcelas referentes a contratação do meia Damián Bobadilla. Assim, o tricolor paulista está momentaneamente impossibilitado de realizar a inscrição de reforços. Bobadilla foi contratado pelo São Paulo em dezembro de 2023 por aproximadamente R$ 15 milhões. A reportagem procurou o clube, que ainda não se manifestou sobre o tema. Aos 24 anos, Bobadilla tem 71 jogos pelo São Paulo, com cinco gols marcados e duas assistências. O meia da seleção paraguaia recuperou a confiança com a chegada do técnico Hernán Crespo e vem ganhando sequência no time titular.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A situação virou problema da última hora para o São Paulo, que busca finalizar a contratação do lateral-direito Mailton para reforçar o elenco. O jogador de 27 anos está encaminhado e já conheceu as dependências do clube. Antes de encaminhar a contratação de Mailton, o São Paulo fechou com o zagueiro Rafael Tolói. O defensor ítalo-brasileiro, porém, já foi registrado no BID da CBF e está liberado para reestrear com a camisa tricolor.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Memphis Depay vai deixar o Corinthians? Interesse de europeus deixa torcida em alerta
Barrichello elogia 'trabalho fantástico' de Bortoleto e aposta em Câmara na Fórmula 1
Com possíveis surpresas, Ancelotti convoca seleção nesta segunda para as duas últimas rodadas das Eliminatórias
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >