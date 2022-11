São Paulo tem 11 desfalques para duelo contra o Fluminense; veja a lista 

Tricolor enfrenta os cariocas neste sábado, 5, e tenta permanecer no grupo que se classifica para a próxima Copa Libertadores da América

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Nestor desfalcará o São Paulo diante do Fluminense



Rogério Ceni terá uma série de problemas para escalar o São Paulo diante do Fluminense, em partida marcada para este sábado, 5, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o treinador terá 11 desfalques, sendo a maioria por questões físicas. A única baixa por suspensão é a do meio-campista Rodrigo Nestor, meio-campista que ficará de fora por acúmulo de cartões amarelos. Entre os contundidos, apenas o volante Gabriel Neves está recuperado, mas não reúne condições de jogo para enfrentar os cariocas. Desta forma, o técnico precisará modificar a equipe novamente, promovendo algumas improvisações. Uma delas será na lateral-direita, posição carente após as lesões de Igor Vinícius e Moreira. Assim, uma provável escalação são-paulina tem: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Reinaldo, Pablo Maia, Galoppo (Igor Gomes), Welington e Patrick; Luciano e Calleri. Na oitava colocação, o Tricolor tenta permanecer no grupo que se classifica para a próxima Copa Libertadores da América.

Veja a lista de desfalques do São Paulo