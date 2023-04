São Paulo tem desfalque de última hora para estreia do Brasileirão contra o Botafogo

Técnico Rogério Ceni terá mais um problema para escalar a equipe contra os botafoguenses

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni é o atual treinador do São Paulo



O treinador Rogério Ceni, do São Paulo, recebeu uma notícia ruim nesta sexta-feira, 14, véspera do confronto diante do Botafogo, no Engenhão, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. Gripado, o zagueiro Diego Costa não reúne condições para enfrentar o Glorioso, no Rio de Janeiro. Recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo, o defensor voltou a vestir as cores do Tricolor após seis meses na terça-feira passada, no empate contra o Ituano, pela Copa do Brasil. Na última atividade antes do embarque para a capital carioca, o técnico são-paulino trabalhou o posicionamento da equipe em campo, pedindo mais mobilidade de sua equipe e toques em velocidade para fugir de possíveis retrancas. O jovem Beraldo, substituído com dores no último confronto, voltou às atividades nesta sexta. A defesa, contudo, deve ser formada por Arboleda e Alan Franco somente, com o técnico estudando abrir mão do esquema com três defensores. Fora Diego Costa, o São Paulo também não terá à disposição os machucados Igor Vinícius, Moreira, Nahuel Ferraresi, Welington e Giuliano Galoppo. Ainda sem renovar com o clube paulista, Luan também não será relacionado.

*Com informações do Estadão Conteúdo