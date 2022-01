Richarlyson é anunciado como novo comentarista de esportes da TV Globo

Ex-jogador fez sucesso no São Paulo entre os anos de 2005 e 2010 e está aposentado desde o ano passado

Reprodução/SBT Richarlyson terá a função de comentarista e pode estrear durante a Copinha



A TV Globo está com comentarista de esportes novo. O ex-jogador Richarlyson foi anunciado nesta segunda-feira, 10, como novo funcionário da emissora. Ele deve estrear durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que começou no dia 2 de janeiro e termina em 25 de janeiro. Richarlyson comemorou a nova oportunidade. “Eu sinto um mix de tudo. Costumo dizer que na hora de falar sério eu vou falar sério. Na hora de falar sobre tática séria, vou falar sobre tática, mas tem o momento de descontração. Vou poder falar de algo da minha época de jogador, algo que aconteceu comigo, um amigo meu. Acho que o mais importante é a linguagem que eu vou querer usar. Sabemos que do outro lado tem pessoas que vão querer uma linguagem mais simples”, disse.

Aos 39 anos, Richarlyson se aposentou dos gramados no ano passado e está pronto para a sua nova função. “Eu sinto uma felicidade ímpar. É tudo o que eu quero. Minha história por si só fala, por tudo o que eu construí dentro do futebol. Agora é trabalhar essa segunda parte. Estar mais perto, saber as histórias dos clubes. É uma nova vida, um novo momento”, completou. O ex-jogador foi revelado pelo Ituano em 1998. Subiu para o profissional em 2003 no Fortaleza, mas chegou ao estrelato no São Paulo entre 2005 e 2010. Seu último clube foi o Noroeste, em 2021.