Repleto de desfalques, Senegal vence o Zimbábue com gol de Mané nos acréscimos

Seleção senegalesa entrou em campo pela Copa Africana de Nações sem 11 jogadores à disposição, incluindo o goleiro Mendy

Pius Utomi EKPEI / AFP Craque do Liverpool marcou o gol que garantiu a vitória para a seleção senegalesa



Apontada como uma das favoritas ao título da Copa Africana de Nações deste ano, a seleção de Senegal enfrentou o Zimbábue nesta segunda-feira, 10, e venceu a partida por 1 a 0. O astro Sadio Mané, do Liverpool, marcou nos acréscimos o gol que garantiu a vitória, mesmo diante de 11 desfalques que a seleção senegalesa enfrentou. Dentre os desfalques estava o goleiro Edouard Mendy (Chelsea), que foi finalista ao prêmio da Fifa e melhor goleiro do ano. O reserva dele, Alfred Gomis (Rennes-FRA) também testou positivo para a doença. Mesmo com os desfalques, Senegal conseguiu mandar o craque Mané e o capitão Gueye (PSG) para campo, o que evitou um tropeço da equipe na primeira rodada do Grupo B, que também conta com Guiné e Malawi, que se enfrentaram nesta tarde em partida que acabou melhor para os guineanos, que venceram por 1 a 0. Atuais vice-campeões da Copa Africana de Nações, os senegaleses voltarão a campo para enfrentar a Guiné, enquanto que o Zimbábue encarará Malawi.