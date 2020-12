São Paulo terá maratona com oito jogos decisivos em dezembro; veja

Confira a agenda do Tricolor paulista no último mês do ano; sequência no Brasileirão e semi da Copa do Brasil serão determinantes

Miguel Schincariol / saopaulofc.net Luciano foi o destaque do São Paulo na vitória contra o Bahia



O São Paulo tem pela frente uma verdadeira maratona decisiva neste mês de dezembro. A partir desta quinta-feira, 3, o time treinado por Fernando Diniz começará uma sequência de oito jogos no último mês de 2020, sendo seis pelo Campeonato Brasileiro e dois diante do Grêmio, válidos pela semifinal da Copa do Brasil. Caso conquiste bons resultados, o Tricolor pode fechar o ano na liderança do torneio nacional e em uma decisão. Logo nesta quinta-feira, o São Paulo pode assumir a ponta do Brasileirão em caso de vitória diante do Goiás, fora de casa, em confronto atrasado válido pela 1ª rodada. Na sequência, o Tricolor recebe Sport e Botafogo, no Morumbi – a partida contra o Glorioso será a última que o time paulista está devendo. Os comandados de Diniz ainda terão pela frente o rival Corinthians, em Itaquera, além de um embate direto contra o Atlético-MG, atual líder do campeonato.

A dois dias do Natal, o São Paulo volta a concentrar suas forças na Copa do Brasil. Primeiro, o time viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio em sua arena. Uma semana depois, o conjunto são-paulino fecha o contra os gremistas, em casa – se avançar, o Tricolor do Morumbi encara Palmeiras ou América-MG na decisão, marcada para fevereiro. Entre os dois jogos contra a equipe treinada por Renato Gaúcho, o São Paulo ainda viaja ao Rio de Janeiro para medir forças com o Fluminense.

Jogos do São Paulo em dezembro

Goiás x São Paulo – 3 de dezembro, no Serrinha (GO)

São Paulo x Sport – 6 de dezembro, no Morumbi (SP)

São Paulo x Botafogo – 9 de dezembro, no Morumbi (SP)

Corinthians x São Paulo – 13 de dezembro, na Neo Química Arena (SP)

São Paulo x Atlético-MG – 19 ou 20 de dezembro, no Morumbi (SP)

Grêmio x São Paulo – 23 de dezembro, na Arena do Grêmio (RS)*

Fluminense x São Paulo – 26 ou 27 de dezembro, no Maracanã (RJ)

São Paulo x Grêmio – 30 de dezembro, no Morumbi (SP)*

*As partidas contra o Tricolor gaúcho são válidas pela Copa do Brasil