São Paulo terá zaga totalmente reserva contra o Palmeiras; veja provável escalação

Rogério Ceni terá problemas para escalar o Tricolor no ‘Choque-Rei’ deste domingo, 16

Foto: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Miranda deve ser titular no São Paulo contra o Palmeiras



O São Paulo terá uma defesa completamente reserva no duelo diante do Palmeiras, marcado para o próximo domingo, 16, no Allianz Parque, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lesionado, Diego Costa voltou a ser desfalque no treino do Tricolor desta quinta-feira, 13, e não deverá ter condições de disputar o “Choque-Rei”. Além dele, o defensor Léo não poderá enfrentar o rival, já que foi expulso na última partida, na derrota para o Botafogo, em pleno Morumbi. Assim, o técnico Rogério Ceni terá que colocar a dupla reserva para tentar conter o melhor ataque do torneio. Os principais candidatos são Miranda e Nahuel Ferraresi, enquanto Luizão corre por fora. Fora os zagueiros, o treinador são-paulino também não terá à disposição o lateral-direito Rafinha, suspenso pelo acúmulo de cartões. Assim, a provável escalação tem: Felipe Alves, Igor Vinicius, Miranda, Ferraresi e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Na 12ª posição da tabela, o São Paulo tenta voltar a vencer para se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. Líder isolado da competição, o Alviverde busca manter a vantagem para os concorrentes e se aproximar do título.