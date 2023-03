São Paulo treina no estádio do Palmeiras na véspera de jogo decisivo contra o Água Santa 

Partida das quartas de final do Paulistão será disputada no Allianz Parque

Luciano, do São Paulo, treinando no Allianz Parque, estádio do Palmeiras



O São Paulo realizou na tarde deste domingo, 12, seu último treino antes da partida contra o Água Santa, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2023 – a bola rola a partir das 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, 13. Sem poder contar com o Morumbi, utilizado pela banda britânica Coldplay nesta semana, o Tricolor usou as instalações palmeirenses para reconhecer a grama artificial do estádio. Na atividade, o treinador Rogério Ceni trabalhou construção de jogadas e finalizações. Além disso, o técnico dividiu o elenco em três times para treino em campo reduzido e trabalhou cobrança de pênaltis – em caso de empate, o duelo será definido nas penalidades. Até o momento, apenas o Palmeiras está clássico para as semifinais. No sábado, a equipe de Abel Ferreira ganhou do São Bernardo por 1 a 0.