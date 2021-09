São Paulo vai quitar dívida com Daniel Alves em cinco anos; entenda

Ao todo, o clube pagará R$ 25 milhões ao veterano, sendo R$ 18 milhões que a agremiação paulista já devia, além de R$ 7 milhões de uma multa por romper o vínculo

EFE/Nelson Almeida Daniel Alves durante derrota do São Paulo para o Palmeiras pela Copa Libertadores da América



O São Paulo anunciou na noite da última quinta-feira, 17, que acertou a rescisão do contrato com Daniel Alves. De acordo com o jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor irá quitar a dívida com o lateral-direito em cinco anos. Ao todo, o clube pagará R$ 25 milhões ao veterano, sendo R$ 18 milhões que a agremiação paulista já devia, além de R$ 7 milhões de uma multa por romper o vínculo. Assim, a partir de janeiro do ano que vem, a agremiação paulista depositará R$ 417 mil por mês na conta do atleta até o fim de 2026.

Contratado em 2019, Daniel Alves chegou como um dos reforços mais badalados da história do clube, com o salário astronômico de R$ 1,5 milhão. A diretoria são-paulina, entretanto, não conseguiu arcar com os vencimentos, deixando a dívida acumular ao longo dos meses. Irritado com a postura do clube, o lateral-direito demonstrou publicamente sua insatisfação até dizer que não jogaria mais pelo Tricolor com a situação pendente. A cúpula do São Paulo, assim, decidiu por afastar o atleta do grupo de Hernán Crespo e acertar a rescisão. Ao todo, o veterano atuou em 95 partidas, anotou 10 gols e distribuiu 15 assistências. Além disso, ele participou da conquista do Campeonato Paulista 2021, ajudando o time a sair da fila de oito anos.