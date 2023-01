São Paulo vence a Portuguesa por 4 a 1 e segue invicto no Paulistão

Luciano, Galoppo (2x) e Pedrinho marcaram os gols da vitória Tricolor no Morumbi

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Galoppo marcou duas vezes na vitória Tricolor no Morumbi



O São Paulo faz um bom começo de temporada. Em quatro jogos pelo Campeonato Paulista, empatou dois e venceu outros dois. Nesta quinta-feira, 26, o Tricolor venceu a Portuguesa por 4 a 1, no Morumbi, e abre vantagem na liderança do Grupo B, com 8 pontos contra 4 do Mirassol. O São Paulo não fez sua melhor apresentação no primeiro tempo, mas fez o básico para vencer. Aos 36 minutos, Luciano abriu o placar, de cabeça. Aos 12 do segundo tempo, David cruzou para a área e Galoppo empurrou para as redes, ampliando para 2 a 0. Aos 31 minutos, de pênalti, Galoppo fez mais um. Aos 42 minutos, Lucas Nathan diminui para 3 a 1, mas ainda deu tempo de Pedrinho fazer o 4º aos 44. A derrota deixa a Lusa na lanterna do Grupo D. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Corinthians no domingo, às 18h30 (horário de Brasília), enquanto a Portuguesa encara o Água Santa no mesmo dia, às 15h.