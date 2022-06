Wanderson marca dois, Inter derrota o Flamengo e entra no G-4 do Brasileirão

Time rubro-negro sofre terceira derrota consecutiva no retorno de Dorival Junior ao clube

MATHEUS PE / THENEWS2 / ESTADÃO CONTEÚDO Wanderson fez dois gols na vitória do Internacional sobre o Flamengo



Em jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional impôs a terceira derrota consecutiva ao Flamengo e entrou no G-4 do torneio. A vitória colorada começou a ser construída logo aos 45 segundos – o Internacional impôs uma pressão alta, conseguiu a posse e trocou passes, até Bustos cruzar para Wanderson abrir o placar. O atacante voltou a marcar aos 21 minutos da primeira etapa – Alan Patrick aproveitou passe errado de Everton Ribeiro e tocou para David, que enfiou para Wanderson dominar e bater no canto. Ainda no primeiro tempo, Bruno Henrique recebeu passe em profundidade e bateu na saída do goleiro Daniel, mas acertou a trave, e Gabigol chutou para fora no rebote. No segundo tempo, o time carioca pressionou e chegou a diminuir com Andreas Pereira, que bateu de primeira após cruzamento de Bruno Henrique. O Inter reagiu e voltou a ameaçar a meta de Diego Alves. Aos 44 minutos, o juiz marcou pênalti para a equipe gaúcha, em lance polêmico: Pedro Henrique foi derrubado por Matheusinho, mas havia dúvidas sobre um possível impedimento e se a falta não foi fora da área. O próprio Pedro Henrique cobrou e deu números finais ao placar: 3 a 1. Com o resultado, o Inter chega a 18 pontos e fica na terceira colocação enquanto Athletico-PR, São Paulo e Coritiba não jogam nesta rodada; o Flamengo tem 12 pontos e está em 15º – mas não entrará na zona de rebaixamento, já que os dois times que podem ultrapassá-lo na tabela, Avaí e Botafogo, se enfrentam neste domingo. Na próxima rodada, o Inter encara o Goiás fora de casa e o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã.