São Paulo vence o Atlético-MG com facilidade, chega a oito jogos invicto e deixa Cuca na berlinda

Pablo Maia e Tapia anotaram os gols da vitória tricolor no Morumbi; equipe comandada por Hernán Crespo não perde no Brasileiro desde 12 de julho

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Maia comemora o gol após abrir o placar para o São Paulo no Morumbi



Com uma apresentação que empolgou os 26 mil torcedores que foram ao Morumbi, o São Paulo envolveu o Atlético-MG neste domingo (24), venceu por 2 a 0 e chegou a oito jogos sem perder no Campeonato Brasileiro — seis vitórias e dois empates. A última derrota tricolor no Nacional aconteceu no dia 12 de julho, quando caiu diante do Flamengo. Os dois gols do time comandado por Hernán Crespo, em lua de mel com a torcida, foram marcados em boas tramas do ataque, um em cada tempo.

O primeiro, após boa troca de passes, terminou com finalização rasteira de Pablo Maia. TapiaJofe aumentou após assistência de Cedric, em jogada que contou com passe de calcanhar de Luciano. A derrota deixa o técnico Cuca a perigo no Galo. Boa parte da massa atleticana pede sua cabeça.