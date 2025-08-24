Corinthians ganha do freguês Vasco em São Januário, se afasta do Z-4 e encerra jejum no Brasileirão

Timão chegou a 21 vitórias a mais no confronto direto contra o rival e voltou a vencer no campeonato após seis rodadas; torcida cruzmaltina protestou contra o time

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Maycon celebra o primeiro gol do Corinthians contra o Vasco em São Januário



Mesmo sem seus principais jogadores, o Corinthians jogou melhor que o Vasco em pleno São Januário, venceu o freguês carioca por 3 a 2 e encerrou jejum de seis jogos sem vencer no Brasileiro. O Timão tem 21 vitórias a mais no confronto direto e tem uma supremacia incrível contra o rival nos últimos jogos: desde 2010, venceu 15 duelos e perdeu apenas duas vezes. Marcando em cima e explorando as costas da defesa cruzmaltina, o Timão criou boas oportunidades, viu Bidu se destacar e só não saiu com placar elástico por causa de vacilos de sua defesa. Com 25 pontos, a equipe paulista tem seis de vantagem sobre o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, mas não pode se dar o luxo de relaxar. A disparidade no número de jogos é enganosa.

O Vasco, por outro lado, tem muito com o que se preocupar. Se o Leão baiano ganhar do Flamengo amanhã, trocará de lugar com o time cruzmaltino no Z-4. Os torcedores protestaram bastante contra a equipe, com alguns xingamentos a Fernando Diniz. O empate só surgiu por causa de erro de André Ramalho, que colocou a mão na bola na área em disputa com Vegetti. O Timão vencia por 1 a 0 e podia ter ampliado, mas levou o empate no pênalti cobrado pelo argentino. No entanto, o Gigante da Colina não aproveitou a atmosfera favorável e levou um gol, marcado por Gui Negão, novamente dando muito espaço para o adversário.

O time da casa parou de oferecer resistência e levou o terceiro após cobrança de escanteio, com Gustavo Henrique ganhando pelo alto da zafa vascaína. A fatura parecia liquidada, com gritos de olé da torcida vistante, mas Feliz Torres deu emoção nos minutos finais. Ele largou a marcação na cobrança de lateral para dar bronca em Garro, e nas suas costas saiu o gol de Rayan. Raniele quase entregou o empate logo depois, mas a bola rente a trave foi o último suspiro do Vasco e decretou a importantíssima vitória corintiana em São Januário.