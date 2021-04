Gabriel Veron responde provocação de Lucas Paquetá após título do Flamengo sobre o Palmeiras

O meio-campista do Lyon, revelado pelo Rubro-Negro, brincou com o Alviverde após o título da equipe carioca na Supercopa do Brasil

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/@gabrielveron/@lucaspaqueta Gabriel Veron respondeu a provocação de Lucas Paquetá após vice do Palmeiras na Supercopa do Brasil



Lucas Paquetá, meio-campista revelado pelo Flamengo e atualmente no Lyon, usou as redes sociais no último domingo, 11, para comemorar o título do Rubro-Negro da Supercopa do Brasil e provocar o Palmeiras, que ficou com o vice-campeonato na disputada de pênaltis. No Twitter, o jogador cutucou o Alviverde ao dizer: “Atualizando que os moleques é f*** [sic]. Não tem Copinha, não tem Mundial e nem Supercopa”, brincou em publicação. Confira abaixo.

Na manhã desta segunda-feira, 12, porém, foi a vez de Gabriel Veron, uma das principais promessas do Palmeiras, rebater Lucas Paquetá. “Sai daí, Lucas Paquetá! O que você ganhou na [categoria de] base, eu ganhei no profissional”, disse o jovem, que fez parte do time campeão do Paulista, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, na temporada passada. Ontem, Veron saiu do banco de reservas, ajudou a sua equipe a buscar o empate e converteu a sua cobrança da disputa por pênaltis, mas viu a equipe palmeirense ser derrotada em jogo emocionante.