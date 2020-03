São Paulo x LDU: Arboleda irá reencontrar amigo que postou foto polêmica

Reprodução/Instagram Arboleda, do São Paulo, vestiu a camisa do Palmeiras durante as férias no Equador



Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo, irá reencontrar seu amigo Billy Arce, na próxima quarta-feira (11), na partida contra a LDU, no Morumbi, válida pela Libertadores da América. O meia-atacante do time equatoriano foi o responsável por publicar a polêmica foto do defensor com a camisa do Palmeiras, durante suas férias, no Equador.

Na imagem, Arboleda aparece vestindo a camisa do Verdão abraçado com Billy, que usava a vestimenta do Barcelona de Guayaquil, seu antigo clube. A foto viralizou e causou a fúria de são-paulinos, que pediram a demissão do jogador.

Arboleda, então, precisou se retratar e explicou que colocou a camisa do rival devido uma aposta realizada com os amigos. Ainda assim, o equatoriano admitiu que errou e pediu desculpas pela “estupidez”.

Apesar da ira de parte da torcida, Arboleda não foi afastado do time. A diretoria optou por repreender o atleta internamente e multá-lo como punição.

Em campo, Arboleda segue como titular inquestionável no grupo comandado por Fernando Diniz e está confirmado para o jogo decisivo desta semana. O beque foi, inclusive, poupado do embate diante do Botafogo-SP, no último domingo.

Billy Arce, atleta que pertence ao Brighton (Inglaterra), foi cedido por empréstimo para a LDU na última janela de transferências e poderá enfrentar o antigo companheiro na partida válida pelo campeonato continental.

O São Paulo encara a partida diante da LDU como uma decisão. Na última quinta-feira (5), o Tricolor perdeu para o Binacional (Peru), fora de casa, e pode se complicar caso não vença o time do Equador.