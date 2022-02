Sem emplacar, São Paulo não conquista três vitórias consecutivas há 10 meses 

A última boa sequência de triunfos do Tricolor aconteceu no fim de abril de 2021, quando o time conseguiu oito vitórias seguidas

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni e Rafinha conversam durante empate do São Paulo com a Inter de Limeira



O São Paulo pressionou do começo ao fim e até acertou bolas na trave, mas não conseguiu sair do 0 a 0 diante da Inter de Limeira, em pleno Morumbi, no confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, realizado na noite da última quinta-feira, 17. Com o tropeço, o Tricolor até segue na segunda colocação do Grupo B, mas não consegue emplacar na competição e respirar neste início de temporada. A vitória, inclusive, faria com que o time de Rogério Ceni conseguisse a terceira vitória consecutiva, algo que não acontece há cerca de dez meses, quando a equipe ainda era comandada por Hernán Crespo.

A última boa sequência de triunfos do São Paulo aconteceu no fim de abril de 2021, quando o time conseguiu oito vitórias consecutivas, superando São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Santo André e Ituano, todos pelo Paulistão, além de Sporting Cristal (Peru) e Rentistas (Uruguai), pela Copa Libertadores da América. Desde então, seja sob a batuta de Crespo ou de Ceni, o Tricolor não emplacou, somando, no máximo, dois resultados seguidos. Tentando se reabilitar na tabela e não passar sufoco no Estadual, o time são-paulino visita o Santos, na Vila Belmiro, neste domingo, 20.