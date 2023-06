Sem espaço no São Paulo, Orejuela é emprestado ao Ceará até o final da temporada 

Contratado junto ao Cruzeiro em 2021, o colombiano custou cerca de R$ 13 milhões aos cofres da agremiação do Morumbi

Reprodução/São Paulo Luís Orejuela tem contrato com o São Paulo até 2025



O São Paulo acertou o empréstimo de Luís Orejuela ao Ceará. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 20, pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Sem espaço no Tricolor, o lateral direito será cedido para a equipe cearense até o final desta temporada. Contratado junto ao Cruzeiro em 2021, o colombiano custou cerca de R$ 13 milhões aos cofres da agremiação do Morumbi. No período, entretanto, o jogador fez apenas 23 jogos com a camisa são-paulina, acumulando apenas um gol e outra assistência. Ele ainda chegou a ser emprestado para Grêmio e Athletico-PR, mas também não obteve sucesso. Na atual temporada, Orejuela fez apenas oito partidas, sendo a última no início deste mês, contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Seu contrato com o São Paulo é válido até 2025.