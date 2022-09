Torcida do São Paulo acompanha treino no CT e faz festa antes de embarque para final da Sul-Americana 

O técnico Rogério Ceni liberou a entrada dos são-paulinos por causa da chuva que atinge a capital paulista

Reprodução/Twitter/@PedroGuedao Torcida do São Paulo faz a festa antes da final da Copa Sul-Americana



A torcida do São Paulo pôde acompanhar o último treino do time, no centro de treinamento da Barra Funda, antes do embarque para Córdoba, na Argentina, palco da final da Copa Sul-Americana 2022, diante do Independiente del Valle (Equador). Na manhã desta quarta-feira, 28, centenas de são-paulinos se organizaram para apoiar a equipe em frente ao CT, mas foram surpreendidos com a postura do técnico Rogério Ceni, que liberou a entrada dos torcedores por causa da chuva que atinge a capital paulista. Além de cantar o hino e entoar músicas de apoio, a torcida também levou bandeirões e sinalizadores. O ônibus com a delegação deve sair rumo ao Aeroporto de Guarulhos às 12h45 de hoje, enquanto a decolagem do voo está prevista para acontecer às 15h. Na quinta-feira, 29, os jogadores farão um treino no Estádio Francisco Cabasés, casa do Talleres. Na sexta, os atletas voltam a fazer atividades no local, antes de conhecer o Estádio Mário Kempes, palco da finalíssima do torneio da Conmebol. A grande decisão está marcada para começar às 17 horas (de Brasília) do sábado, 1º.

A torcida do SPFC faz festa no CT da Barra Funda. Vídeo do @zeedgar ! pic.twitter.com/tNQq4dwbmY — Gabriel Sá (@OGabrielSa) September 28, 2022